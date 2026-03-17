Arsenal-Leverkusen, le formazioni ufficiali: Calafiori e Schick in panchina, torna Gyokeres
Alle 21 l'Arsenal sfiderà il Bayer Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata, Arteta opta per un 4-2-3-1 con Madueke e Havertz che partono in panchina a discapito di Trossard e Gyokeres. Out anche Calafiori, con Hincapie che giocherà al suo posto. Pronto a subentrare anche il baby fenomeno Dowman. Hjulmand risponde con un 3-4-2-1 che prevede Maza e Terrier a supporto di Kofane. Fuori dall'undici iniziale Hofmann e Schick. Di seguito le formazioni ufficiali:
Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. A disposizione: Kepa, Ranson, Mosquera, Gabriel Jesus, Martinelli, Norgaard, Madueke, Havertz, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman. Allenatore: Mikel Arteta.
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane. A disposizione: Omlin, Lomb, Fernandez, Hofmann, Tillman, Schick, Oermann, Tape, Culbreath. Allenatore: Kasper Hjulmand.