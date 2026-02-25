TMW Cremonese, contatti con Marco Giampaolo. La panchina di Nicola scotta già con il Milan

La Cremonese, nelle scorse ore, ha avuto un contatto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Lecce, per la panchina. Resta da capire se sarà lui, eventualmente, il possibile candidato per sostituire un Davide Nicola che sembra sempre più sul filo. Quella contro il Milan può essere una sfida decisiva per il suo posto, anche perché la settimana dopo ci sarà lo scontro salvezza contro il Lecce al Via del Mare. Non è dato sapere se una sconfitta contro i rossoneri significherà matematico esonero oppure se i lombardi potranno aspettare qualcosa di più, ma i recenti risultati preoccupano e molto i grigiorossi, invischiati nuovamente nella lotta salvezza dopo esserne rimasti fuori fino a lunedì.

Giampaolo ha già allenato la Cremonese in una stagione non particolarmente felice. Nove vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte in Lega Pro, salvo poi trovare un ingaggio a Empoli e rinverdire la propria carriera alla Sampdoria con tre stagioni ampiamente positive che gli erano valse la chiamata del Milan dove, però, rimase solamente 7 partite di campionato (con tre vittorie e quattro sconfitte).

Giampaolo è quindi un nome forte in caso dovesse esserci un avvicendamento a capo della Cremonese. Se quella con il Milan non è un'ultima spiaggia per Nicola davvero poco ci manca.