Cresce l'entusiasmo in casa Juventus: Allianz Stadium tutto esaurito contro Benfica e Napoli

Cresce l'ottimismo in casa Juventus. Dopo le buone prestazioni sotto la guida di Luciano Spalletti, i bianconeri sono tornati a conciliarsi anche con il pubblico, che adesso tifa in maniera evidente per i propri beniamini, come testimonia il comunicato pubblicato poco fa dal club piemontese: "L’entusiasmo del popolo bianconero non si ferma: l’Allianz Stadium sarà infatti tutto esaurito per le prossime due grandi sfide casalinghe contro il Benfica in Champions League e il Napoli in campionato".

Le due gare diranno di più sul futuro della Vecchia Signora, che capirà se potrà lottare per lo Scudetto e quale cammino farà in Europa: "Ancora una volta la risposta dei tifosi è stata straordinaria, a conferma del forte legame tra la squadra e il suo pubblico, pronto a sostenere la Juventus in due appuntamenti di altissimo livello. In occasione della gara contro di Champions League, l’Allianz Stadium si colorerà interamente di bianconero. A seguito del divieto di trasferta per i tifosi del Benfica, è stata infatti aperta la vendita del settore ospiti ai tifosi juventini per cui restano gli ultimi posti disponibili".