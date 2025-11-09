Crisi Atalanta, riflessioni in corso su Juric: Palladino il favorito in caso di esonero

Sono ore di riflessione, in casa Atalanta, quelle che fanno seguito alla sconfitta con il Sassuolo. Il 3-0 incassato in casa dai neroverdi rende ancora più traballante la panchina già incerta di Ivan Juric.

Secondo quanto riferito da Sky, la dirigenza nerazzurra sta valutando con grande attenzione la posizione del tecnico croato, protagonista del peggiore avvio stagionale da 11 anni a questa parte. “C’è sempre la responsabilità dell'allenatore nel bene e nel male”, ha dichiarato il diretto interessato dopo la partita.

In caso di ribaltone, il principale candidato sarebbe Raffaele Palladino, altro allievo di Gian Piero Gasperini negli anni al Genoa e oggi libero dopo l’addio alla Fiorentina alla fine della scorsa stagione. In corsa, secondo diverse indiscrezioni, anche un altro ex rossoblù come Thiago Motta.