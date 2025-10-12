Il CT della Croazia gonfia il petto: "Da 10 anni tra le 10 migliori Nazionali al mondo"

Questa sera (ore 20:45) la Croazia sarà a Varazdin per sfidare Gibilterra nella partita di qualificazione per i Mondiali 2026. Gli scaccati dovranno rispondere all'esito del match tra Repubblica Ceca e Far Oer per sperare di staccare il prima possibile il pass per il torneo, ma questa sarà un'occasione speciale soprattutto per il CT Zlatko Dalic. Alla sua 100ª partita alla guida della nazionale.

"Il mio desiderio era che questa partita si giocasse nella mia città, nel mio stadio. Grazie a Varazdin per averlo realizzato. È davvero una bella sensazione. Ma questo è meno importante: l'obiettivo principale è qualificarci per il Mondiale e raggiungere il nostro scopo. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per rendere speciale questa partita. Spero che lo stadio sarà pieno. Grazie alla città di Varazdin, grazie a tutti", ha commentato in conferenza stampa.

Sugli avversari di Gibilterra: "La Croazia ha giocato tante grandi e difficili partite, ce ne sono state poche contro squadre come Gibilterra o le Isole Faroe. È un tipo di gioco diverso contro questi avversari. All’inizio per noi era un problema abituarci. Siamo da dieci anni tra le dieci migliori nazionali al mondo, e ce lo siamo meritato. I ragazzi sono consapevoli della situazione: dobbiamo vincere. Siamo stati ai vertici del calcio mondiale per anni. Molti dicono che questo girone è facile, ma non sono d’accordo".

E ha aggiunto: "Solo la vittoria ci interessa, dobbiamo dare tutto. Loro cercheranno di dimostrare il proprio valore contro di noi, giocheranno oltre i propri limiti, e puoi avere problemi se li sottovaluti. Dobbiamo prendere la partita seriamente, non possiamo sottovalutare l’avversario. È una squadra che non ha nemmeno lontanamente la nostra qualità, ma dobbiamo affrontarla con il massimo impegno. Cambieremo molto nella formazione, daremo opportunità a chi non ha giocato contro la Repubblica Ceca. Voglio vedere altri giocatori in nazionale. Li faremo giocare".