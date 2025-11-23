Parma, Corvi: "Ho realizzato il mio sogno. E' stato un momento bellissimo"

Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l'esordio in Serie A contro l'Hellas Verona. Le sue parole: "E' stata una bellissima emozione ricevere l'affetto dei miei compagni non me l'aspettavo, ma sento la fiducia, l'affetto di tutto il gruppo e anche dello staff. Io mi alleno sempre al massimo".

Non ti aspettavi giocare?

"No, non mi aspettavo diciamo la festa. È stato un momento bellissimo. Ho coronato il mio sogno da bambino, proprio un'emozione unica".

Come festeggerai? Devi pagare una pizza o vai a vedere il derby stasera?

"Adesso vado a casa con i miei amici a riposare tranquillo. Dovrò sicuramente portare dei pasticcini per l'esordio e poi vediamo".

Ci spieghi dietro questo sorriso cosa c'è?

"Ho visto tutti i miei compagni venirmi a fare i complimenti, però era un sorriso come per dire è "ancora lunga", quindi calma stiamo concentrati. Ve l'ho detto era il mio sogno da bambino, esordire in serie A con la maglia della mia città. Sono entrato in campo proprio per divertirmi, per restare fedele a me stesso ed ero contento fin da subito per come era andata anche la prima parata, poi è andato tutto in discesa".