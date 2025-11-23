Roma Femminile, Greggi: "Tre punti che profumano di riscatto. E che belle le mie 200 presenze"

Dopo i momenti amari vissuti in campo europeo, la Roma Femminile si riscatta in campionato, e lo fa battendo il Como Women in uno scontro diretto per il primo posto: erano infatti tre le lunghezze che separavano le due squadre, ma grazie alla vittoria centrata le giallorosse mantengono la vetta, e anche si portano a +5 dal secondo posto ora occupato dal Napoli.

Del match, ai canali ufficiali della società capitolina, ha così parlato la centrocampista Giada Greggi, che, in questa 7ª giornata del massimo campionato femminile, ha per altro festeggiato le 200 presenze in Serie A con la Roma: "Sì, dovevamo rifarci. Abbiamo approcciato bene, sofferto in alcuni momenti, ma poi ci siamo riprese: abbiamo affrontato una squadra tosta, seconda in classifica, sono tre punti fondamentali prima della sosta. E delle 200 presenze l'ho scoperto ora, sono molto emozionata, non me l'aspettavo: sono arrivati i tre punti, sono sempre gioie immense queste".

E conclude spiegando quello che per lei significano queste prima 200 gare con la Roma Femminile: "Inizio a sentirmi vecchia (ride, ndr). Sono contenta, orgogliosa, un traguardo che ho raggiunto con la mia squadra del cuore, la Roma. C'è ancora tanto da fare, però questo obiettivo è stato raggiunto".