La solita magia di Soulé sblocca il match: Cremonese-Roma è 0-1 dopo 17 minuti
Una magia di Matias Soulé sblocca il match dello Zini fra Cremonese e Roma. L'argentino segna il gol dello 0-1 al 17esimo minuto del match, ricevendo palla al limite dell'area e lasciando partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Audero.
Un gol importante per la Roma che nel primo quarto d'ora aveva subito l'entusiasmo grigiorosso, soprattutto con le giocate di Bonazzoli e Vardy.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c'é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
