Parma, Troilo: "Sono molto contento. Pellegrino è un ragazzo speciale"

Mariano Troilo, difensore del Parma, ha parlato a DAZN dopo il 2-1 in casa del Verona. Le sue parole: "Noi prepariamo ogni aspetto che si può dare nella partita. Sono molto contento. Pellegrino? E' un ragazzo speciale, sono felice per lui e per la famiglia perché ricordiamo la vittoria di ieri sera".