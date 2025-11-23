Serie C, 15ª giornata: sorridono Vicenza e Catania, pareggiano Cosenza e Benevento

Con la serata di venerdì, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata di lunedì, come ormai consueto per il campionato.

La domenica di terza serie, poi, è iniziata con le gare delle 12.30, e proseguita con quelle iniziate due ore dopo, che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Nel Girone A, il Vicenza trova un preziosissimo gol quando si è già nei minuti di recupero, il tutto nello scontro diretto con l'Union Brescia, mentre nel C vince il Catania tra le squadre di vertice; non vanno poi oltre l'1-1 Cosenza e Benevento, mentre la prima frazione di gioco al 'Del Duca', dove si sfidano Ascoli e Arezzo nel Girone B, è chiusa reti bianche.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Union Brescia-Vicenza 0-1

45'+1 Costa

Novara-Renate 0-0

Domenica 23 novembre

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Già giocate

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)

Virtus Verona-Triestina 0-0

Trento-Inter U23 0-1

78' Spinaccè

Classifica - Vicenza 38*, Lecco 30*, Union Brescia 28*, Inter U23 25*, Cittadella 24*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Novara 18*, Renate 17*, Giana Erminio 16*, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14*, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Ascoli-Arezzo 0-0

Ternana-Juventus Next Gen 0-0

Domenica 23 novembre

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Già giocate

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Pianese-Forlì 3-2

32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)

Ravenna-Gubbio 1-1

1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)

Carpi-Rimini 2-1

6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 35*, Ascoli 31, Carpi 24*, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Campobasso 20, Pianese 20*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2*

* una partita in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Catania-Latina 1-0

9' Forte

Cosenza-Benevento 1-1

15' Lamesta (B), 26' Kouan (C)

Domenica 23 novembre

Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Già giocate

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 0-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Monopoli-Picerno 0-2

29' e 76' Abreu (P)

Cavese-Atalanta U23 2-2

20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva