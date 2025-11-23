Empoli, Pellegri: "Adesso tutto sta andando nella giusta direzione. Son felice per il mio gol"

"Son contento, ho avuto un periodo non facile dopo l'infortunio patito l'anno scorso, l'8 dicembre, ho lavorato tanto e fatto tanti sacrifici per tornare in campo a fare quello che mi piace fare. Questo gol è stato un premio per tutto, son davvero felice, e lo dedico alla mia compagna e a mia figlia, è il primo che segno da quando è nata: spero di dedicargliene molti altri": così, dopo la vittoria sull'Avellino, l'attaccante dell'Empoli Pietro Pellegri, che è tornato al gol un anno dopo quello contro l'Udinese nel passato campionato.

Il classe 2001 ha poi proseguito: "Adesso sto bene, l'infortunio è stato pesante e non c'era niente di scontato, il ginocchio può riservare spesso brutte sorprese, e non tutti hanno la fortuna di stare bene come sto io adesso".

Conclude: "Non era scontato vincere, loro erano anche sopra di noi in classifica, ma in queste due settimane abbiamo lavorato bene con il mister, alzando tanto l'intensità. È tutta una conseguenza del lavoro che facciamo, dopo un periodo non semplice che è stato gestito con qualche difficoltà in più essendo il nostro un gruppo giovane. Ma adesso sta andando tutto nella giusta direzione, il mister ci sta dando anche tanta serenità. E noi dedichiamo la vittoria al nostro magazziniere Luca, che ha subito un lutto importante".