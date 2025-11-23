Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Beukema: "Abbiamo parlato con Conte, ci siamo detti di ritrovare energia"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 15:38
Niccolò Righi

Per analizzare il 3-1 che ieri sera il Napoli ha inflitto all'Atalanta, ai microfoni della Rai è intervenuto il difensore degli azzurri Sam Beukema. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una bella prestazione stasera ma soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, con l’intensità giusta, l’energia giusta, e abbiamo fatto tre gol. Poi nel secondo tempo un po’ meno però alla fine non abbiamo concesso tanto. Siamo contenti e ora dobbiamo continuare, testa alla prossima”.

Vi trovate meglio a tre dietro?
"Intanto anche quando giocavamo a 4 a volte durante le partite eravamo bassi con 5 in difesa, quindi non cambia tanto. Però sì, ci troviamo bene anche a 3, con i ragazzi dietro abbiamo mostrato che possiamo giocare anche così. Questa è una forza di questo gruppo".

Avete chiarito con Conte?
"Certo, abbiamo parlato con tutto il gruppo, con lo staff. Abbiamo detto che dovevamo ritrovare l’energia giusta, questo mancava un po’ dopo la partita contro il Bologna. Dovevamo mostrarlo in questa partita e lo abbiamo fatto. Siamo ancora molto uniti, da ora in poi dobbiamo continuare così".

Ci sono similitudini tra Conte e Italiano?
"Sì, soprattutto quando pressiamo alto con i riferimenti: abbiamo fatto così a Bologna e anche qua a Napoli facciamo così. Da questo punto di vista per me non cambia tanto. E poi possiamo giocare anche in maniera un po’ più diretta come facevamo a Bologna, quindi ci sono delle cose simili e questo è un vantaggio per me perché qualche cosa la sapevo già".

