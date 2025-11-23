Hellas Verona, Frese: "Il ko non dipende da Giovane. Gli errori capitano, aveva pure segnato"

Martin Frese, difensore del Verona, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 2-1 con il Parma. Le sue parole: "E' quasi difficile descrivere, fare un'analisi completa e lucida, perché il Verona ci sta mettendo tanto dall'inizio del campionato, ma spesso tramite errori individuali poi perde punti o pareggia come oggi. Il calcio si basa alla fine sugli episodi, quante volte lo diciamo sugli errori individuali, quindi è un momento difficile per tutto il club in questo momento".

Abbiamo visto Giovane uscire in lacrime consolato poi dal presidente Zanzi quindi ti chiedo come stava lui, ma in generale com'era il clima in spogliatoio?

"Dobbiamo migliorare, ovviamente non è il momento migliore e poi ci tengo a dire che non è una questione di Giovane perché ha anche segnato per noi. Gli errori capitano, ma dobbiamo risalire tutti insieme come gruppo come squadra".