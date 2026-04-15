Rinnovo e più peso sul mercato, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Potere Chivu"
"Potere Chivu" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano apre con la notizia del probabile rinnovo dell'allenatore romeno con l'Inter: "Il tecnico dell'Inter firmerà il rinnovo per aprire un ciclo. Ingaggio raddoppiato. Più peso sul mercato con lo scudetto", prosegue la rosea. Poco sotto, sempre in ottica nerazzurra, spicca invece l'intervista della leggenda Sandro Mazzola: "Mazzola. 'Titolo meritato. Lautaro resti a vita e superi Meazza'".
Il taglio alto è invece dedicato a Rafael Leao, ancora al centro del mondo rossonero nonostante i fischi di San Siro che hanno accompagnato la sua uscita dal campo contro l'Udinese: "Leao ti giochi tutto. Milan avanti con Rafa (nonostante io fischi)".
Di spalla trova invece spazio il tema Nazionale e il futuro della panchina che vede al momento in corsa Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "La corsa al ct. Questione Nazionale. Il Diavolo vuole blindare Allegri. De Laurentiis: 'Conte decida ora'".
Dalla parte opposta si parla invece del mercato della Juventus ("Spalletti, riecco Kim. Solo big per la Juve. Il colosso coreano se Bremer va via") e i risultati dei primi due quarti di finale di Champions League ("L'Atletico fa fuori il Barça e Yamal. Super Psg, due gol anche al Liverpool").
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