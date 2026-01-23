TMW Cutrone al Cagliari e Luvumbo al Parma, prosegue la trattativa: i club continuano a dialogare

Patrick Cutrone è uno dei nomi più chiacchierati in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW, sta andando avanti la trattativa tra il Parma e il Cagliari per lo scambio di attaccanti: il classe '98 approderebbe in Sardegna, mentre Zito Luvumbo compierebbe il percorso inverso e si trasferirebbe in Emilia-Romagna. Il Como, proprietario del cartellino dell'ex Milan, ha già dato l'ok, con la formula del trasferimento che resterebbe la stessa concordata con i ducali.

Manca ancora qualcosa da sistemare però per far sì che l'affare possa andare in porto, non siamo ancora entrati nelle battute finali. Le società continuano a parlare e a trattare per concludere positivamente un'operazione che permetterebbe a entrambi i giocatori di rimettersi in gioco in una piazza diversa e avere magari più spazio di quello che hanno attualmente.