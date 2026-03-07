Serie B, Spezia-Monza: big match con obiettivi opposti al Picco

La Serie B non si ferma mai e dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo per la 29ª giornata. Allo stadio Alberto Picco si sfideranno Spezia e Monza, fischio d’inizio fissato questo pomeriggio alle ore 15:00.

I padroni di casa cercano disperatamente punti per uscire dalla zona rossa della classifica: la squadra di Roberto Donadoni si trova attualmente al penultimo posto ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Padova. Tutto facile invece per il Monza di Paolo Bianco, autore di una vittoria agevole contro il Cesena nell’infrasettimanale e in vetta alla classifica a pari punti con il Venezia, impegnato in questo turno contro la Reggiana al Penzo. All’andata furono i biancorossi ad ottenere i 3 punti grazie alla rete di Ravanelli, che fissò il risultato sull’1-0. Le due squadre si sono ritrovate anche in Serie A, nella stagione 2022/2023: doppio 2-0 dei brianzoli allora guidati da Raffaele Palladino, firmato all’andata da Pablo Marí e Carlos Augusto, mentre al ritorno da Ciurria e ancora dall’esterno oggi di proprietà dell’Inter.

Ad arbitrare il match sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli. I suoi assistenti saranno Yoshikawa e Bianchini, il IV ufficiale designato è Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà Ghersini, mentre l’AVAR sarà Di Vuolo.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Donadoni non avrà ancora a disposizione in attacco Skjellerup e Di Serio, oltre a Lapadula. Squalificato Ruggero in difesa, l’ex ct della Nazionale dovrebbe schierare i suoi con Radunović tra i pali, Mateju più di Vignali al fianco di Hristov e Bonfanti nella retroguardia. Sulle fasce sono favoriti Sernicola e Aurelio, in mediana il trio Adamo-Nagy-Comotto. Il dubbio principale è in avanti: per il posto accanto ad Artistico se la giocano Vlahovic e Conte, con l’ipotesi Valoti sullo sfondo.

COME ARRIVA IL MONZA - Anche Bianco deve fare i conti con le squalifiche: Azzi e Ravanelli non ci saranno per il match del Picco. 3-4-2-1 per l’allenatore dei brianzoli con Thiam in porta, Brorsson, Delli Carri e Carboni nel terzetto difensivo, Bakoune potrebbe essere la sorpresa sulla corsia di destra, anche se Ciurria resta leggermente favorito, con Birindelli spostato a sinistra. Pessina e Colombo in mediana, a supporto di Patrick Cutrone in avanti sono in pole Caso e Andrea Colpani, con Hernani e Dany Mota ad inseguire.