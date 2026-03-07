Spezia-Monza 4-2, le pagelle: Artistico mattatore, Carboni condanna i suoi

Risultato finale del match: Spezia-Monza 4-2.

SPEZIA

Radunovic 6 - Compie subito un bell'intervento sul destro di Caso in avvio e sulla conclusione da fuori di Cutrone nella ripresa. Sui gol subiti è l'ultimo ad avere colpe.

Vignali 6 - In grande sofferenza difensivamente, ma va decisamente meglio quando si ritrova nella metà campo avversaria: dal suo cross nasce la rete del pareggio di Aurelio.

Bonfanti 5 - Malissimo su Cutrone in occasione dell'1-0 e complice del disastro collettivo di reparto sul raddoppio dei brianzoli.

Beruatto 6 - Dalla sua parte il Monza attacca decisamente con meno frequenza e meno qualità, anche prima dell'espulsione. E lui ringrazia, passando decisamente un pomeriggio più tranquillo dei suoi compagni di reparto. Dall'84 Hristov S.V.

Sernicola 6,5 - Spinta in costante crescita durante la sua permanenza in campo. Non trova il gol come il compagno che occupa l'altra fascia, ma fornisce l'assist nel recupero che chiude la partita.

Bandinelli 7 - Prima dell'1-2 di Artistico fatica molto, come tutta la squadra. Poi, anche grazie alla superiorità numerica è più libero di spaziare in mezzo al campo e si nota in entrambe le fasi. Propizia lui l'espulsione di Carboni e soprattutto sigla il gol pesantissimo del 3-2. Dal 60' Nagy 6 - Entra con il giusto spirito e si rende utile alla causa.

Romano 6 - Il giovane centrocampista in prestito dalla Roma prova sempre ad accendere la luce in mezzo al campo e porta a casa una sufficienza incoraggiante.

Comotto 6,5 - Il figlio d'arte s'inserisce spesso a supporto della manovra offensiva e gioca un match più che buono, abbinando intensità e qualità. Dall'84' Bellemo S.V.

Aurelio 7 - Difensivamente non concede nulla, con un inserimento perfetto anticipa Colpani e pareggia la gara su assist di Vignali. Fattore di questa sfida.

Valoti 6,5 - Agisce a supporto di Artistico e propizia la prima rete dell'attaccante con una bella verticalizzazione. Dall'espulsione in poi diventa tutto più semplice per i padroni di casa. Dal 68' Adamo 6 - Anche il suo è un buon ingresso, prova in tutti i modi a bloccare la costruzione del gioco del Monza.

Artistico 8 - Tiene vive le speranze dei suoi nel primo tempo con un gran gol da attaccante vero, vincendo il duello in area con Delli Carri e partecipa anche all'azione del 2-2 di Aurelio. Chiude infine la gara, nel recupero, con un colpo di testa forte e preciso che gli vale la doppietta personale.

Roberto Donadoni 7 - Vittoria incredibile e pesantissima dello Spezia che in rimonta supera una delle due leader di questo campionato. Partenza più che negativa dei suoi che sotto di due gol riescono a capovolgere tutto (anche grazie alla superiorità numerica) e ad imporsi in campo sugli avversari. Ossigeno puro per la lotta salvezza.

MONZA

Thiam 6 - Dà poca sicurezza con il pallone tra i piedi e anche lui sui gol subiti può fare davvero poco.

Birindelli 5,5 - Inizia nel ruolo di terzino sinistro, poi con il cambio di rotta della gara si complica tutto e non riesce a chiudere al meglio gli spazi, dalla sua parte lo Spezia costruisce le azioni di almeno due gol.

Delli Carri 5 - Troppo leggero su Artistico in occasione della prima rete del numero 9 avversario, conferma le insicurezze durante il resto della partita.

Carboni 4,5 - Prima mezz'ora con più di qualche defezione difensiva, poi al minuto 33 lascia i suoi in dieci e condiziona inevitabilmente l'andamento della partita.

Bakoune 6 - Dopo l'assist nell'infrasettimanale contro il Cesena viene confermato dal suo tecnico e, nonostante, la situazione difficile in cui si ritrova la squadra per 60 minuti, non demerita.

Pessina 5,5 - Giornata no del capitano del Monza, tra i primi a perdere la bussola già dopo la prima rete di Artistico. Dal 65' Hernani 5,5 - Una punizione calciata sulla barriera e poco altro.

Colombo 5.5 - Stesso discorso per chi affianca il capitano dei biancorossi, a cui si aggiunge la scarsa precisione sugli angoli a favore.

Caso 6,5 - La sua velocità e la sua qualità mettono in grande difficoltà la difesa avversaria nella prima parte di gara, avvia lui l'azione del 2-0 di Cutrone. Con il passare dei minuti non riesce più a rendersi pericoloso. Dal 65' Mota 6 - L'unico cambio di Bianco che ha provato realmente ad incidere, anche se senza successo.

Colpani 5 - Tre panchine in quattro delle ultime uscite del Monza e forse si è capito il perché: nel miglior momento dei brianzoli è stato il peggiore degli interpreti offensivi e si perde anche Aurelio in occasione del pareggio avversario. Dal 46' Brorsson 5 - Dovrebbe entrare per dare maggiore copertura: la marcatura su Artistico in occasione del 4-2 è particolarmente discutibile.

Cutrone 7,5 - Gol e assist per l'attaccante, che ora sembra davvero aver trovato la giusta intesa con i compagni di squadra. Si sacrifica molto quando i suoi restano in inferiorità numerica. Dal 76' Alvarez S.V.

Petagna 7,5 - Bianco gli dà fiducia dal 1' e lui lo ripaga subito siglando il secondo gol consecutivo e l'assist per Cutrone. Sostituito da Bianco dopo l'espulsione di Carboni. Dal 34' Lucchesi 5,5 - Anche lui non riesce per niente a dare solidità al reparto arretrato.

Paolo Bianco 5,5 - Avanti 2-0, non avrebbe mai potuto immaginare un epilogo del genere: sembrava tutto perfetto e in piena discesa. L'espulsione di Carboni ha cambiato la gara e la sua squadra ora potrebbe perdere il primato della classifica, lasciando il Venezia in solitaria.