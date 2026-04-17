Da Calafiori a Luiz Felipe: chi sono i 7 italiani ancora in corsa nelle coppe europee

Il calcio italiano è sempre più in crisi e la conferma diretta arriva ovviamente dall'esclusione di tutte le squadre di Serie A dalle coppe europee. Non solo, la Nazionale non si è qualificata per il Mondiale per la terza volta di fila, ma qualche calciatore azzurro sorride lo stesso e sono quelli ancora in corsa per vincere un trofeo continentale: sono infatti 7 i giocatori che tra Champions, Europa e Conference League tenteranno di conquistare un titolo.

In Champions League è sicuro che almeno un italiano sarà a Budapest per l'ultimo atto, visto che l'Arsenal di Riccardo Calafiori sfiderà l'Atletico Madrid di Matteo Ruggeri. Presente pure Renato Marin, terzo portiere del PSG, che però non è mai stato impiegato. In Europa League invece è Vincenzo Grifo il simbolo dell'Italia, ma l'esterno del Friburgo non è l'unico nella competizione, dato che pure Nicolò Savona e Lorenzo Lucca con il Nottingham Forest si sono qualificati alle semifinali. L'ex Juventus però ha finito la stagione per un problema al ginocchio e l'attaccante non sta trovando molto spazio.

Ultimo, ma non meno importante, Luiz Felipe, che a 29 anni con il Rayo Vallecano è tornato ad alti livelli dopo la parentesi nell'Al-Ittihad e ora sogna di vincere la Conference League.