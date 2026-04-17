Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte col Bodo..."

Fabio Capello, in una intervista concessa a gazzetta.it, parla della crisi di risultati del calcio italiano dopo l'eliminazione di Fiorentina e Bologna: "La nostra crisi è molto più profonda, diffusa e, temo, destinata a protrarsi per un po’ di tempo. Normale contro la ricchissima Premier, direte voi. Alt, replico io - dice Capello -. Abbiamo visto la Nazionale andare a casa con la Bosnia, l’Inter capolista perdere due volte su due con i norvegesi del Bodo, la Juventus uscire con i turchi del Galatasaray, il Napoli non superare nemmeno il girone di Champions.

No, non è semplicemente un’ammissione di inferiorità davanti all’Inghilterra che spende molto di più. Il campionato attuale, però, mi sembra aver abbassato i giri del motore. Gli arbitri fischiano troppo, di talento ne vedo sempre meno".

Capello, nella sua riflessione per la rosea, parla anche di tattica: "Un tempo, quando le squadre italiane soffrivano un gap qualitativo con le altre, compensavano con l’arte della difesa. Eravamo i maestri in Europa e nel mondo. Oggi, pensiamo a impostare con i centrali, partendo dal basso, ma... ci facciamo più che altro male da soli. E di difensori veri non ne produciamo più. Andatevi a vedere i gol subiti ieri sera a Birmingham dal Bologna...".