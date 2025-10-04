Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"

Sul canale YouYube della Serie A, intervistato dallo storico coach NBA Dan Peterson, ha parlato l'attaccante del Milan Christian Pulisic. Queste le parole dello statunitense, che tra i vari temi trattati si è espresso anche sulla possibilità di diventare capitano dei rossoneri: "Per ora va bene così, vedremo cosa succederà. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare nella storia del Milan".

Su Allegri, Pulisic ha detto: "Colpisce la sua esperienza e il modo di lavorare. Dopo la sconfitta con la Cremonese ci ha detto di restare calmi, che avremmo trovato la strada giusta. Quando sei messo nelle condizioni di giocare liberamente e hai fiducia, questo significa moltissimo".

Sull'obiettivo Champions: "Fa strano vedere un club così grande fuori da quella competizione. Faremo di tutto per tornarci".

Su Modric: "È incredibile allenarsi con lui ogni giorno. Sto cercando di imparare il più possibile".