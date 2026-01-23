Da Jorginho a Rrahmani, ora Giovane: l'asse Verona-Napoli continua ad essere caldo

Anche in questa sessione di calciomercato invernale si sta consolidando l'asse che va da Verona a Napoli. La trattativa per l'arrivo di Giovane in azzurro è prossima alla conclusione, con il club di Aurelio De Laurentiis che pagherà 2 milioni di euro di parte fissa più circa 20 milioni di bonus facilmente raggiungibili per acquisire il cartellino del brasiliano arrivato al Bentegodi a parametro zero in estate.

Quella per Giovane sarà solo l'ultima delle tante trattative andate in scena fra le due società negli ultimi anni. Senza andare troppo indietro nel passato, uno dei primi colpi a effetto fu l'arrivo di Jorginho al Napoli nel 2013/2014 per poco meno di 10 milioni di euro. Qualche anno dopo, era il 2019/2020, toccò ad Amir Rrahmani partire in direzione Campania.

In anni più recenti, era il 2023/2024, arrivò il doppio colpo del Napoli dal Verona: in quell'anno sbarcarono al Maradona Giovanni Simeone e Cyril Ngonge, attaccanti presi rispettivamente per 12 milioni e 20 milioni. Ora come detto ecco Giovane, brasiliano con all'attivo soli 6 mesi di Serie A, che porterà freschezza e imprevedibilità ad un reparto offensivo che dovrà probabilmente fare a meno delle invenzioni di un altro brasiliano, David Neres, per diverse settimane.