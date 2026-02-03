Giovane dall'Hellas Verona al Napoli a titolo definitivo per 2 milioni. E 18 di bonus

Fatta la legge, trovato l'inganno. Si può riassumere così la trattativa che ha portato Giovane Santana do Nascimento al Napoli. Nessun problema dal punto di vista giuridico, perché il mercato a saldo zero obbligato dalla FIGC al club azzurro è francamente inspiegabile per chi ha oltre 200 milioni di attivo negli anni di gestione De Laurentiis. Tant'è che il trasferimento, a titolo definitivo, ha imboccato una strada inesplorata prima.

Due milioni di titolo definitivo, diciotto di bonus. Totale venti, così che il saldo zero potesse non essere un problema per la spesa attuale. Da capire come matureranno (e quando) i bonus. Magari al primo punto del Napoli nella prossima stagione, ma per ora non è dato sapere. Sta di fatto che gli azzurri hanno regalato ad Antonio Conte un prospetto interessante, capace di giocare sia da esterno d'attacco che da punta, così da potere dare respiro a tutti quanti i ruoli offensivi.

Ed è stato quasi un fulmine a ciel sereno. Perché su Giovane c'era l'Atalanta - prima di prendere Raspadori - oltre alla Roma, ma anche Inter e Milan avevano chiesto informazioni a novembre. Poi resterà da capire chi ha fatto l'affare, se il Verona con l'ennesima plusvalenza dell'era Sogliano oppure un Napoli costretto a operare a saldo zero ma che è riuscito comunque a portarsi a casa un prospetto molto interessante.