"Da lassù contribuirai al miracolo per la Fiorentina": Pupo ricorda Commisso

Il calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: il club viola ha diffuso la notizia della sua dipartita all'età di 76 anni, nella notte fra il 16 ed il 17 gennaio 2026.

Fra i tanti che hanno voluto mandargli un ultimo saluto c'è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, cantautore e notoriamente tifoso viola. Queste le parole che gli ha voluto dedicare tramite i suoi canali social: "Mi mancherai Rocco. Sia come amico che come Presidente. Tu, che nella vita hai fatto miracoli, sono sicuro che anche da lassù ti impegnerai al massimo per contribuire al miracolo che tutti i viola desiderano. Riposa in pace grandissimo uomo".