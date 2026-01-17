TMW
Fiorentina, domani maglietta celebrativa per Commisso nel riscaldamento e lutto al braccio
TUTTO mercato WEB
Alla fine Bologna-Fiorentina si giocherà nonostante la scomparsa avvenuta nelle scorse ore del presidente Rocco Commisso. Il club viola, per volere della stessa famiglia del patron americano, ha scelto di non chiedere il rinvio alla Lega e quindi il match si disputerà come da programma, alle ore 15:00 al Dall'Ara.
Tuttavia, la formazione toscana omaggerà comunque il proprio presidente scomparso prima e durante il match. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la Fiorentina prima del fischio di inizio effettuerà la fase di riscaldamento indossando una maglietta speciale in onore di Commisso. Inoltre, durante il match, i viola indosseranno la consueta fascia di lutto al braccio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile