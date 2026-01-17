Morte Commisso, Zazzaroni: "Un dolore dietro l'altro per la Fiorentina"

Sono ore dolorose in casa della Fiorentina, che nella notte fra il 16 ed il 17 gennaio 2026 ha diffuso la notizia della morte del proprio presidente, Rocco Commisso, venuto a mancare all'età di 76 anni. Fra i tanti che hanno voluto dedicargli un pensiero per ricordarlo c'è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni (dal proprio profilo Instagram).

Zazzaroni ha scritto: "È morto Rocco Commisso. Aveva 76 anni. Per la Fiorentina un dolore dietro l'altro". Il riferimento è al fatto che soltanto nel 2024 è morto quello che era il suo amico e braccio destro Joe Barone, senza dimenticare lo shock generato dalla prematura dipartita di Davide Astori nel 2018, oltre alla paura per quanto accaduto a Edoardo Bove, con il malore avuto in campo contro l'Inter nel dicembre 2024.

Zazzaroni ha poi tracciato il suo profilo, fatto di successi nella vita: "Attraverso il calcio - si era interessato al Milan prima di prendere la Fiorentina - Commisso aveva cercato di restituire alla sua Italia una parte di quello che l'Italia gli aveva dato e anche negato. Uomo di cultura, intuizioni e coraggio, in America era diventato ricchissimo. La Viola era il suo "guardate cosa sono diventato nel Paese delle opportunità". Che l'Italia ritrovata non ha saputo o voluto offrirgli. Penso ad esempio allo stadio nuovo per il quale era disposto a mettere mezzo miliardo".