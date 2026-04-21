Da possibile esubero a pilastro: Pavlovic si è preso il Milan. E ora il club studia il rinnovo

Certe storie cambiano direzione in pochi mesi, e quella di Strahinja Pavlovic al Milan ne è un esempio evidente. Il difensore serbo, che in estate sembrava destinato a lasciare i rossoneri con l’Atalanta pronta a farsi avanti, è oggi diventato uno dei punti fermi della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Un ribaltamento netto, frutto soprattutto della fiducia concessa dal tecnico livornese. Allegri ha creduto nelle qualità del centrale, lavorando sulla sua crescita e trasformandolo in una presenza costante nella linea difensiva. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Pavlovic si è imposto come elemento imprescindibile, guadagnandosi spazio e continuità.

Il rendimento ha inevitabilmente cambiato anche le prospettive future. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Giornale, il club rossonero sta valutando un prolungamento contrattuale fino al 2031, segnale chiaro della volontà di blindare un giocatore che oggi rappresenta una certezza. Parallelamente, si sono raffreddate le piste di mercato che lo riguardavano. L’interesse del Chelsea, così come quello di altri club, è passato in secondo piano di fronte alla centralità conquistata a Milano.

Da possibile partente a pilastro difensivo: Pavlovic è diventato il simbolo di un Milan che ha ritrovato solidità partendo proprio dalla sua retroguardia.