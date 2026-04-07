Milan, Pavlovic striglia i compagni: "Davanti dobbiamo cercare di essere più precisi"

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic al termine della sfida persa per 1-0 in casa del Napoli, gara valida per il 31esimo turno del campionato italiano di Serie A, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rossonero e ha analizzato così il match: "Siamo dispiaciuti, forse non meritavamo i tre punti, ma nemmeno di perdere. Ora dobbiamo voltare subito pagina, ci sono altre partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo".

Il difensore serbo è stato tra i migliori in campo dei suoi, sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva: "Io cerco di essere sempre propositivo. Anche oggi ho avuto un paio di occasione. Davanti dobbiamo cercare di essere più precisi".

Infine, sul momento della squadra, ha aggiunto: "Abbiamo perso una posizione in classifica, ma dobbiamo restare calmi e concentrati e cercare di vincere la prossima partita".