Abodi: "Abolizione vincolo sportivo? I giovani non sono asset industriale. Gravina..."

Nella sua audizione alla 7ª commissione in Senato, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato anche dell’abolizione del vincolo sportivo, tema contestato dai club che temono di non poter più investire sui giovani: “Quando siamo arrivati l’abbiamo trovato già azzerato, nel senso che c’erano 200 casi prossimi alla sentenza definitiva, la norma sarebbe cambiata per via giurisprudenziale e non legislativa. L’abbiamo portato a due anni, sono pronto anche a qualche piccolo ritocco.

Io non riesco a considerare i giovani un asset industriale. Non mi renderò mai disponibile a considerare gli adolescenti merce commerciale. Rimango sorpreso quando il presidente Gravina ha parlato di queste tematiche omettendo che, nel momento in cui il vincolo sportivo, che era opprimente, è stato azzerato, parimenti la Federazione ha deliberato il taglio del 50% dei premi di formazione, che sono un elemento indispensabile, una compensazione rispetto al non poter considerare una priorità il cartellino di un minore.

Questo fa capire quanto le soluzioni, su tutti i temi, non siano mai derivanti da una singola decisione, ma da un concerto di decisioni che, interagendo tra loro, producono un effetto”.