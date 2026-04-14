Niente doppia seduta per il Milan, Allegri annulla l'allenamento del pomeriggio. Il motivo

Dopo il brutto ko interno contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, il Milan si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di a Milanello per cominciare a preparare la sfida in programma la prossima domenica contro il Verona. A differenza di quanto previsto inizialmente, riporta in questo senso Sky Sport, non ci sarà però una doppia seduta. Questo perché - si apprende - mister Massimiliano Allegri ha ricevuto risposte positive e confortanti durante il lavoro del mattino e ha deciso quindi di annullare la seduta pomeridiana.

Nessun pugno duro, dunque. Allegri ha optato per la via della morbidezza con i suoi ragazzi dopo la sconfitta con l'Udinese e dopo averli incontrati nella seduta di ieri (li ha voluti vedere negli occhi e parlarci, scegliendo così di annullare il riposo inizialmente previsto) ha deciso solo oggi di annullare la doppia seduta perché ha visto la squadra allenarsi particolarmente bene. Appuntamento dunque direttamente a giovedì