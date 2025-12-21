Dal (quasi) rinnovo ai titoli di coda: la storia tra Dodò e la Fiorentina è alla fine

Il rinnovo con la Fiorentina era a un passo ma poi la storia ha preso un'altra piega tra Dodò e il club gigliato. La firma fino al 2029 sembrava a un passo: due anni in più, addirittura l'opzione con una stagione ulteriore. Le richieste economiche sembravano soddisfatte da parte della Fiorentina ma poi la società gigliata è precipitata nel rendimento, nella gestione, nel progetto e con lei anche le volontà e le intenzioni di blindare alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi.

Dodò aveva sempre dato priorità alla Fiorentina. Il rinnovo prima di tutto, poi la situazione con l'entourage è andata in stallo totale. E allora? Il giocatore ha ben più che aperto all'ipotesi addio, la società gigliata è pronta a farlo partire in quello che potrebbe essere un vero e proprio gennaio di rivoluzione in ogni reparto e ruolo.

Quanto chiede la Fiorentina? Con un rinnovo in stand-by, con l'ultima posizione in classifica, con la contestazione della piazza in corso, è inevitabile che la Viola dovrà abbassare le pretese per ogni singolo e calciatore in uscita, Dodò compreso. Per 15 milioni potrebbe salutare Firenze, l'Inter cerca un rinforzo nel reparto e sta valutando concretamente l'ipotesi così come un paio di società tra Vecchio Continente e Medio Oriente.