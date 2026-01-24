Fiorentina, Dodô: "Prima mancava un po' di serenità, Palestra è un giocatore forte"

Dodô, terzino destro della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Cagliari: "Questa settimana è stata difficile perché abbiamo perso due persone importanti in meno di due anni, oggi dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto col Bologna mettendo la mentalità vincente in campo. Il Cagliari viene da una buona sequenza , ma vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi per prenderci i tre punti".

Cosa stava mancando?

"Mancava un po' di serenità di tutti i giocatori, dobbiamo sempre lavorare per alzare il livello. Vanoli ha messo tutti a disposizione, dobbiamo dimostrare sul campo".

Palestra ti piace?

"Da giovane assomigliavo molto a lui, non sentivo mai la stanchezza: è un giocatore forte, ne ho parlato anche con Fabbian. Dobbiamo stare attenti a lui perché ha una grande gamba".