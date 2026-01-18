Fiorentina, Dodò: "Dobbiamo continuare così e speriamo di portare altre gioie a Firenze"
Dodò esterno della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul bologna per 2-1: "E' stata una settimana di concentrazione, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Speriamo di portare altre gioie a Firenze".
