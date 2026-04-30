Juventus e Roma sulle tracce di Gonzalo Garcia del Real Madrid. C'è anche il Dortmund

L'edizione di oggi di Tuttosport fa il nome di Gonzalo Garcia come idea per la Juventus per rinforzare il proprio attacco nella prossima sessione di calciomercato. L'attaccante classe 2004, che era stato tra i mattatori del Mondiale per Club estivo e che aveva eliminato proprio la Vecchia Signora di Tudor con un suo gol, è sempre rimasto sotto la stretta osservazione degli scout bianconeri.

Già a gennaio, scrive il quotidiano piemontese, qualche telefonata in direzione Valdebebas, ma i Blancos erano affaccendati dietro ad altre vicende, come quella dell'allenatore. E da quando in panchina siede Arbeloa, lo spazio per il centravanti si è rarefatto.

Con una rivoluzione estiva che si profila all'orizzonte in casa Real Madrid, c'è da tenere d'occhio anche le evoluzioni su Garcia. Per il quale, comunque, la Juventus non è da sola: si parla per esempio di Borussia Dortmund e anche della Roma. Sembrano due le strade per arrivarci: o una cessione molto onerosa (da circa 60 milioni di euro) o una a cifre decisamente meno pesanti (25-30) ma permettendo al Real Madrid di mantenere la ricompra, un po' come fatto all'epoca con il Milan per Brahim Diaz e oggi, con il Como, con Nico Paz.