Nell'eredità di Xabi Alonso al Real Madrid c'è Gonzalo Garcia: "Grazie dell'opportunità"

"Mister, grazie mille per tutto: l'apprendimento, la fiducia dal primo giorno e, soprattutto, l'opportunità che mi hai dato. Ti auguro sempre il meglio", così dal proprio profilo Instagram l'attaccante del Real Madrid, Gonzalo Garcia, ha salutato Xabi Alonso, esonerato nella giornata di ieri, lunedì 12 gennaio, dal club merengue.

L'ex Bayer Leverkusen ha avuto appena 6 mesi di tempo per provare ad imporre le proprie idee dopo l'era-Ancelotti, ma è stato licenziato in seguito alla sconfitta in Supercoppa spagnola, contro il Barcellona. Anche se non è chiaro quanto possa aver realmente influito su una scelta della quale si parlava già da tempo. Nell'eredità che lascia nel breve interregno, c'è sicuramente il bomber classe 2004.

Che l'esordio lo ha fatto con lo stesso Carlo Ancelotti, ma che con Xabi Alonso ha trovato quello spazio necessario per consacrarsi giocatore del Real già nell'immediato e non solamente in prospettiva futura.

Dopo le 3 apparizioni della passata stagione, con 53 minuti raccolti, Garcia infatti è stato fin da subito lanciato dal nuovo allenatore. Nel Mondiale per Club giocato in estate ha siglato subito 4 reti in 6 gare. Poi fra campionato e coppe ha totalizzato 4 gol in 20 apparizioni, ben distribuite fra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa. Xabi Alonso non si è fatto problemi a lanciarlo anche come titolare all'occorrenza: è successo una volta in Champions, due in Liga, una in Coppa del Re e due in Supercoppa. Il Real Madrid ha un gioiello e stavolta non sarà costretto a passare da prestiti per la sua valorizzazione.