Dalla Next Gen alla Juventus e ritorno. Brambilla: "Tre giorni intensi ma belli in prima squadra"

L'allenatore Massimo Brambilla ha parlato al sito della Juventus alla vigilia della gara tra la Next Gen e la Vis Pesaro: "Il ritorno dopo l'esperienza in Prima Squadra? In Prima Squadra sono stati tre giorni intensi - ha ammesso -, ma belli, culminati con la soddisfazione finale della vittoria di mercoledì sera (29 ottobre) contro l'Udinese. Nei giorni scorsi, quando sono tornato a Vinovo, ho ricevuto tanti complimenti, forse troppi (ride), ma con Christian(Terni) ci siamo subito calati nuovamente nella nostra realtà per proseguire il percorso di crescita della squadra. Arriviamo da risultati non positivi, ma in alcune partite le prestazioni non sono state negative. Ora, dunque, è arrivato il momento di tornare ad abbinare la prestazione al risultato perchè iniziano a pesare i punti".

Sulla reazione che deve avere la squadra: "Dopo la partita contro il Pontedera che, tra le ultime disputate, è stata quella giocata meno bene, abbiamo cercato di alzare l'attenzione dei ragazzi sul sapere interpretare bene le gare, sapere leggere i momenti delle partite. Generalmente quando la prestazione è di livello arriva anche il risultato ed è ciò che dovremo cercare di abbinare domani (lunedì 3 novembre) contro la Vis Pesaro. Sicuramente si partirà sempre dalla prestazione che dovrà essere buona dal punto di vista individuale perchè soltanto così anche a livello di squadra il rendimento sarà quello desiderato. Poi, chiaramente, inciderà la voglia dei ragazzi di tornare a ottenere punti".