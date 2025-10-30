Brambilla torna alla Next Gen, ma prima porta la Juve alla vittoria: i complimenti della Lega Pro

Un weekend piuttosto movimentato quello che si è vissuto in casa Juventus, con l'esonero di mister Igor Tudor che, questo pomeriggio, è stato rimpiazzato da Luciano Spalletti, che torna quindi in pista dove la sventurata avventura - ci sia perdonato il gioco di parole - con la Nazionale italiana. Nel mezzo all'esonero e alla successiva nomina, però, il turno infrasettimanale di Serie A, con la formazione bianconera che si era affidata al tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, che ha brillantemente guidato la Juve contro l'Udinese e ha diretto anche l'allenamento odierno.

E la Seconda Squadra? Affidata temporaneamente a Edoardo Sacchini, collaboratore tecnico presente nello staff di Brambilla, che in prima squadra era stato accompagnato dal vice Christian Terni. Ma nessuno scossone, Brambilla tornerà adesso sulla panchina della formazione di Serie C, fresca di ko in Coppa Italia contro il Renate e prossima al confronto con la Vis Pesaro, in programma lunedì 3 novembre alle ore 20:30.

E proprio la Lega Pro, dopo la vittoria sull'Udinese, ha voluto fare i complimenti al tecnico, con il post diramato dai canali X ufficiali: "Una serata dalla Next Gen alla prima squadra e 3 punti in più in classifica: la prima volta su una panchina di Serie A per Massimo Brambilla è da ricordare", il messaggio.