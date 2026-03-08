Inter, primo derby per Luis Henrique: "Amo il calcio, voglio vincere. Sono pronto per tutto"
Luis Henrique, esterno destro dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali a pochi minuti dall'inizio del derby contro il Milan: "Sappiamo tutti che è una bella partita da giocare, sarà la mia prima stracittadina e sono contento di scendere in campo dal primo minuto. Voglio vincere".
Un risultato positivo manderebbe un segnale forte al campionato, visto che siete già a +10.
"Abbiamo lavorato per vincere, andremo forte per portare a casa i 3 punti".
Andranno però gestite le energie, ci sono un po' di assenze.
"Questo è bello, è il calcio e io lo amo... Sono pronto per tutto se Chivu ha bisogno".
