Inter, primo derby per Luis Henrique: "Amo il calcio, voglio vincere. Sono pronto per tutto"

Luis Henrique, esterno destro dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali a pochi minuti dall'inizio del derby contro il Milan: "Sappiamo tutti che è una bella partita da giocare, sarà la mia prima stracittadina e sono contento di scendere in campo dal primo minuto. Voglio vincere".

Un risultato positivo manderebbe un segnale forte al campionato, visto che siete già a +10.

"Abbiamo lavorato per vincere, andremo forte per portare a casa i 3 punti".

Andranno però gestite le energie, ci sono un po' di assenze.

"Questo è bello, è il calcio e io lo amo... Sono pronto per tutto se Chivu ha bisogno".