TMW Inter, retroscena: il Besiktas ci ha provato davvero per Luis Henrique. L'offerta rifiutata

Nel mercato invernale c'è stato movimento in sede Inter. Asllani e Valentin Carboni sono rientrati a casa base dai rispettivi prestiti (Torino e Genoa) e poi ripartiti immediatamente altrove (Besiktas e Racing) a titolo temporaneo, Massolin dal Modena invece è stato il vero colpo a sorpresa in entrata. Ma si è cercato a lungo di individuare un elemento da aggiungere alla rosa di Chivu nel ruolo di laterale destro a tutta fascia, tra i tentennamenti di Luis Henrique e l'infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries che lo ha tenuto fuori quasi tre mesi.

Nel mese di gennaio, intanto, sono squillate con decisione le sirene turche per l'esterno brasiliano, prelevato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia per 24,5 milioni di euro. Non solo sondaggi o abboccamenti, ma un vero e proprio tentativo da parte di un club di Super Lig di acquistare il giocatore classe 2001 dall'Inter.

Infatti, i nerazzurri hanno ricevuto un'offerta dal Besiktas per Luis Henrique. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, era stata recapitata alla dirigenza nerazzurra una proposta da 25 milioni di euro complessivi, con la formula del prestito con diritto di riscatto che si sarebbe tramutato in obbligo qualora il club turco fosse riuscito a qualificarsi in Europa League al termine della stagione. Il club di Viale della Liberazione, dal canto suo, non ne ha voluto sapere e ha detto 'no'.

A pesare sulla decisione sarebbe stata l'impossibilità di reperire in tempi brevi un'alternativa all'altezza sull'out di destra, blindando di fatto il brasiliano almeno fino al termine della stagione.