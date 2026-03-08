Inter, Luis Henrique e il rientro di Dumfries: "Un grande, sono felice che sia tornato"
TUTTO mercato WEB
L'esterno dell’Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della stracittadina contro il Milan valevole per la 28^ giornata di Serie A.
Quanto è importante vincere il derby?
"Dobbiamo e vogliamo vincere, partita troppo importante per noi e per loro. Dobbiamo essere più cattivi e cercare la vittoria".
Ti aspetta una gara molto fisica.
"Ho lavorato tanto per questo, devo lavorare oggi fisicamente e sono pronto".
La concorrenza di Dumfries ti stimola?
"Per me è troppo importante, lui è un grande giocatore e sono felice che sia tornato. Spero che lui giochi bene e che contribuisca a vincere".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"