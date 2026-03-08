Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Luis Henrique e il rientro di Dumfries: "Un grande, sono felice che sia tornato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:52Serie A
Paolo Lora Lamia

L'esterno dell’Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della stracittadina contro il Milan valevole per la 28^ giornata di Serie A.

Quanto è importante vincere il derby?
"Dobbiamo e vogliamo vincere, partita troppo importante per noi e per loro. Dobbiamo essere più cattivi e cercare la vittoria".

Ti aspetta una gara molto fisica.
"Ho lavorato tanto per questo, devo lavorare oggi fisicamente e sono pronto".

La concorrenza di Dumfries ti stimola?
"Per me è troppo importante, lui è un grande giocatore e sono felice che sia tornato. Spero che lui giochi bene e che contribuisca a vincere".

