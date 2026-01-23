Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"

Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Andrea Piras
Oggi alle 18:45Serie A
Andrea Piras

Oscar Damiani promuove l'acquisto del Napoli di Giovane. L'ex ala e ora noto procuratore ha parlato così ai microfoni di Radio TuttoNapoli: "Mi piace molto. L’ho seguito perché c’è un mio amico a Verona che lo aveva preso. È un giocatore tecnico, sa fare gol, sa inserirsi, gioca per la squadra. È stato pagato bene, ma è un ottimo acquisto".

Come valuti la stagione di Rasmus Højlund finora? Tanta quantità ma pochi gol.
"Sì, è mancato il gol. Però partecipa al gioco, si fa sentire, ha fisicità. Credo che possa fare meglio nella seconda parte del campionato perché ha le qualità per segnare, e da diverse posizioni".

Con l’infortunio di David Neres, pensi che il Napoli debba inserire in rosa un altro giocatore di fascia, capace di dare imprevedibilità e gol, al di là del nuovo acquisto che ha caratteristiche diverse?
"Sì, un giocatore in più sulla fascia potrebbe essere utile, anche per far rifiatare Politano che non può giocare sempre. Sarebbe un tassello importante per avere alternative durante una stagione ancora lunga e piena di partite. La squadra è già competitiva, ma un rinforzo in più aiuterebbe allenatore e società".

Credi ancora che il Napoli possa lottare per lo scudetto o l’Inter è già scappata via?
"L’Inter ha una rosa più forte e completa, però il distacco è importante ma non insormontabile. Ci si può ancora avvicinare e provare a lottare. Arrivare in zona coppe sarebbe già un buon risultato, ma questa squadra ha qualità per fare bene. L’Inter è avanti, però speriamo in un bel finale di campionato".

Articoli correlati
Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita... Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita
Giovane va al Napoli. L'Arena in prima pagina: "L'Hellas incassa venti milioni di... Giovane va al Napoli. L'Arena in prima pagina: "L'Hellas incassa venti milioni di euro"
Lazio, il retroscena: Sarri voleva Giovane per sostituire Castellanos. Occhio a Ilic... Lazio, il retroscena: Sarri voleva Giovane per sostituire Castellanos. Occhio a Ilic
Altre notizie Serie A
Domattina le visite di Giovane col Napoli. Il brasiliano può esserci già con la Juventus... TMWDomattina le visite di Giovane col Napoli. Il brasiliano può esserci già con la Juventus
Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"... Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"
Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto" Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"
Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova Probabili formazioniSerie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto... UfficialeNapoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Gol, plusvalenza e contropartita: che affare ha fatto il Besiktas con Tammy Abraham... Gol, plusvalenza e contropartita: che affare ha fatto il Besiktas con Tammy Abraham
Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como TMWIl Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Lecce, Guilbert ai saluti: il difensore risolve consensualmente il contratto con... UfficialeLecce, Guilbert ai saluti: il difensore risolve consensualmente il contratto con il club
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita
4 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.1 Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Immagine top news n.2 Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Immagine top news n.3 Juventus-En Nesyri, incontro in mattinata. Si attende il sì, c'è accordo con il Fenerbahce
Immagine top news n.4 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine top news n.5 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.6 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.7 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"
Immagine news Serie A n.2 Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie A n.5 Gol, plusvalenza e contropartita: che affare ha fatto il Besiktas con Tammy Abraham
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati Izzo e Sassi
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni
Immagine news Serie B n.5 Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"
Immagine news Serie B n.6 Biraschi-Fatih Karagumruk, atto terzo. Il difensore lascia il Frosinone e torna in Turchia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, trovato l'erede di Bruzzaniti: in arrivo Spina dal Gubbio
Immagine news Serie C n.2 Catania, un rinforzo in difesa per mister Toscano: arriva Cargnelutti dal Crotone
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal Pisa
Immagine news Serie C n.4 Juventus Next Gen, l'attaccante Vacca va in prestito alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, interesse concreto per Noce del Livorno. Ma è sempre titolare in Toscana
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, fatta per Valerio Crespi: arriva in prestito con diritto dall'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giacinti lascia la Turchia dopo 6 mesi: è il grande colpo invernale del Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?