Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"

Oscar Damiani promuove l'acquisto del Napoli di Giovane. L'ex ala e ora noto procuratore ha parlato così ai microfoni di Radio TuttoNapoli: "Mi piace molto. L’ho seguito perché c’è un mio amico a Verona che lo aveva preso. È un giocatore tecnico, sa fare gol, sa inserirsi, gioca per la squadra. È stato pagato bene, ma è un ottimo acquisto".

Come valuti la stagione di Rasmus Højlund finora? Tanta quantità ma pochi gol.

"Sì, è mancato il gol. Però partecipa al gioco, si fa sentire, ha fisicità. Credo che possa fare meglio nella seconda parte del campionato perché ha le qualità per segnare, e da diverse posizioni".

Con l’infortunio di David Neres, pensi che il Napoli debba inserire in rosa un altro giocatore di fascia, capace di dare imprevedibilità e gol, al di là del nuovo acquisto che ha caratteristiche diverse?

"Sì, un giocatore in più sulla fascia potrebbe essere utile, anche per far rifiatare Politano che non può giocare sempre. Sarebbe un tassello importante per avere alternative durante una stagione ancora lunga e piena di partite. La squadra è già competitiva, ma un rinforzo in più aiuterebbe allenatore e società".

Credi ancora che il Napoli possa lottare per lo scudetto o l’Inter è già scappata via?

"L’Inter ha una rosa più forte e completa, però il distacco è importante ma non insormontabile. Ci si può ancora avvicinare e provare a lottare. Arrivare in zona coppe sarebbe già un buon risultato, ma questa squadra ha qualità per fare bene. L’Inter è avanti, però speriamo in un bel finale di campionato".