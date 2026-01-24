Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giovane alle visite, David e McTominay accendono Juventus-Napoli: le top news delle 13

Giovane alle visite, David e McTominay accendono Juventus-Napoli: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Armand Laurienté è nella lista degli osservati dal Napoli per un possibile approdo negli ultimi giorni di mercato. Il francese - a un passo dal Sunderland in estate, trasferimento poi saltato dalle condizioni del contratto proposto - non ha intenzione di rinnovare con il Sassuolo e ha solamente un anno e mezzo di contratto rimasto. Per questo è uno dei nomi (come quello di Daniel Maldini) monitorati per rinforzare il reparto offensivo dopo gli addii di Lorenzo Lucca e di Noa Lang. Il problema sarà, eventualmente, come chiudere un accordo considerato che il Napoli non ha ancora chiuso cessioni a titolo definitivo. Anche per questo Giovane è stato acquistato per due milioni a titolo definitivo, più bonus altissimi che potrebbero portare la cifra totale intorno ai 20 milioni. Laurienté costa circa la stessa cifra, ma le condizioni di pagamento probabilmente non potrebbero essere le stesse. Va detto che lo stesso Laurienté ha già comunicato al Sassuolo di non volere rinnovare. A giugno mancheranno solamente dodici mesi alla scadenza e quindi potrebbe salutare a una cifra (molto) inferiore rispetto al suo valore, che era fra i 20 e i 25 milioni. Serve comunque una proposta concreta che, in questo momento, il Napoli non potrebbe formulare.

"Pronto questa nuova avventura? Sì, mi sento pronto e contento. Non vedo l'ora di iniziare. Se ho già parlato con Gasperini? Non ancora, no, però sono sicuramente entusiasta". Sono state le prima parole dette da Lorenzo Venturino al suo atterraggio a Fiumicino, prima di apporre la firma sul contratto che lo ha legato alla Roma in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. L'ala d'attacco classe 2006 in questi istanti è stato annunciato come terzo colpo invernale del club giallorosso, dopo aver lasciato il Genoa di De Rossi che invece ha accolto Baldanzi.

"Se ho mai perso la fiducia? Quella in me stesso no, anche grazie all'esperienza simile a Lille. E nemmeno quella di club, allenatore e compagni". Parla così Jonathan David, attaccante della Juventus nell'intervista rilasciata a La Repubblica una volta punzecchiato sullo scarso rendimento in bianconero. Dal suo approdo in estate a Torino dal Lilla ha firmato solamente 5 gol, troppo poco nella veste di nuovo numero 9 della Vecchia Signora. Per questa ragione e per certi atteggiamenti sul campo i tifosi lo fischiano spesso, ma il canadese di 26 anni risponde così: "Sono abituati a grandi Juve, a grandi campioni, è normale che si aspettino sempre il massimo. Da parte mia cerco di non farmi toccare, di astrarmi. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio perché era successo ad altri prima di me: ci siamo detti di non farci troppo caso, rimanere concentrati e sostenerci tra di noi". Un episodio lo ha segnato parecchio, ossia nell'1-1 contro il Lecce e il rigore fallito grottescamente con un cucchiaio mal eseguito. Salvo poi rifarsi contro il Sassuolo: "Quel rigore me lo sono messo subito alle spalle: non ero dispiaciuto per me ma perché è costato la vittoria. Con il Sassuolo c'è stata quella festa collettiva per il mio gol: è stata istintiva ma non mi ha sorpreso, perché prima della partita Spalletti aveva detto parole forti che avevano unito il gruppo. Ho apprezzato molto quel momento".

Un’idea folle? Forse no. O meglio, un’intuizione tutt’altro che campata in aria per un’Italia che da tempo cerca un autore capace di dare ordine e senso al gioco. Per questo motivo il nome di Marco Verratti è tornato a circolare in modo meno nostalgico e più concreto, scrive La Gazzetta dello Sport. Nulla di definito, per ora solo un sondaggio. Ma il viaggio del ct Gattuso e del capo delegazione Buffon in Qatar, preceduto da una tappa in Arabia Saudita da Retegui, racconta chiaramente che l’ipotesi Verratti non è semplice fantasia. L’incontro con l’ex Psg non è stato certo di cortesia. Gattuso avrà due mesi per riflettere, da qui alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo. Nel frattempo, il commissario tecnico ha deciso di muoversi in prima persona, tra Italia ed Europa, inventando una sorta di “stage itinerante”. Nessun ritiro ufficiale, quello promesso è rimasto irrealizzabile tra calendari intasati e mancate concessioni, ma l’idea è comunque quella di incontrare i giocatori, parlare con loro, osservarli da vicino e trasmettere principi e fiducia. La prima visita è stata in Arabia, per verificare Retegui, poi Doha, dove lavora Valter Di Salvo e dove vive Verratti. Le informazioni sulla condizione atletica del centrocampista sono ottime e lo stesso Verratti si è detto disponibile, “se serve”.

Giovane è pronto a iniziare la sua nuova avventura col Napoli. L'attaccante in arrivo dall'Hellas Verona ha appena raggiunto infatti la cinica milanese La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito ed essere pronto a rispondere alla convocazione di mister Antonio Conte già per la partita contro la Juventus di domenica alle ore 18.

Intervista ai microfoni di Sky Sport per il beniamino dei tifosi del Napoli, Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è raccontato a poche ore dal big match contro la Juventus. Questo un primo estratto delle sue dichiarazioni, proprio a partire dalla sfida ai bianconeri: "È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara".

Articoli correlati
Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare... Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Napoli, eccoti Giovane: formula e prezzo. E Conte lo vuole contro la Juventus Napoli, eccoti Giovane: formula e prezzo. E Conte lo vuole contro la Juventus
Altre notizie Serie A
Parma, Cuesta: "Ci sono stati piccoli fastidi in settimana" Live TMWParma, Cuesta: "Ci sono stati piccoli fastidi in settimana"
Juventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio... TMWJuventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Giovane alle visite, David e McTominay accendono Juventus-Napoli: le top news delle... Giovane alle visite, David e McTominay accendono Juventus-Napoli: le top news delle 13
Gullo vittima di body shaming: "Pensavate che sarei rimasto quello di Campioni per... Gullo vittima di body shaming: "Pensavate che sarei rimasto quello di Campioni per sempre?"
Sassuolo, dalle 13.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso Live TMWSassuolo, dalle 13.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso
En-Nesyri in arrivo alla Juve? David: "Pronto a giocare insieme a lui. Non sono intoccabile"... En-Nesyri in arrivo alla Juve? David: "Pronto a giocare insieme a lui. Non sono intoccabile"
Gutierrez rapito da Napoli: "Spettacolare. Qui gente di livello, Conte sa cosa significa... Gutierrez rapito da Napoli: "Spettacolare. Qui gente di livello, Conte sa cosa significa vincere"
Parma, mercato in entrata a rallentatore. A sinistra si punta a Bocat dello Stoke... Parma, mercato in entrata a rallentatore. A sinistra si punta a Bocat dello Stoke City
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.1 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.2 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.3 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.4 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.5 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.6 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
Immagine top news n.7 Juventus, En Nesyri ha detto sì: cosa manca per chiudere il colpo in attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Ci sono stati piccoli fastidi in settimana"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine news Serie A n.3 Giovane alle visite, David e McTominay accendono Juventus-Napoli: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Gullo vittima di body shaming: "Pensavate che sarei rimasto quello di Campioni per sempre?"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, dalle 13.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso
Immagine news Serie A n.6 En-Nesyri in arrivo alla Juve? David: "Pronto a giocare insieme a lui. Non sono intoccabile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Avellino: ai liguri serve una vittoria per scacciare i fantasmi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Palermo: sfida di cartello, davanti ad un “Braglia” sold out
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Pescara: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Venezia: sfida a due facce quella del Martelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Immagine news Serie C n.3 La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare risultato"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso
Immagine news Serie C n.5 Esperienza a centrocampo per il Catania: dal Trapani arriva Di Noia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma dalla 23ª giornata: in campo Union Brescia e Benevento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.4 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Ijeh e il saluto amaro al Milan: "Non è stata una mia scelta. Grazie per le esperienze vissute"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?