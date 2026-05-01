Danilo e Alex Sandro rinati al Flamengo, il ds: "Ci danno mentalità vincente. Paquetà mio colpo top"

José Boto, direttore sportivo del Flamengo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport parlando anche dei tanti ex calciatori di Serie A che militano oggi nella formazione rossonera. Queste le sue dichiarazioni, a partire dagli ex Juventus Danilo e Alex Sandro:

"Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente che non tutti hanno. Danilo? Aveva altre scelte, molto importanti. Come Jorginho, aveva il desiderio di tornare in Brasile e rimanere ad alto livello. Forse anche di vincere qui, perché era andato via presto per giocare al Porto. Ovviamente per attirare alcuni profili devi avere la loro preferenza, perché ci sono club importanti che li vogliono. Lo abbiamo fatto venire qui e abbiamo presentato il progetto di essere la migliore società in Sudamerica e ci hanno scelti per la filosofia che ci siamo dati", le dichiarazioni del dirigente portoghese al quotidiano.

Qual è l'acquisto di questo Flamengo che lo rende più fiero? “Direi Paquetà. Quando compri un giocatore così, al picco più alto e l’età giusta… Aveva l’opportunità di proseguire in Europa e ora è qui", ha risposto Boto. "Sappiamo di potere competere con diversi club in Europa, ma il giocatore deve essere convinto. Se non ha intenzione di giocare in Brasile è molto difficile".