Arezzo si prepara ad un'altra serata di festa: prima la Supercoppa, poi i festeggiamenti per la B

Prima la sfida di Supercoppa Serie C con il Vicenza, poi la grande festa per la promozione in Serie B. Arezzo si prepara ad un'altra serata speciale, questo il comunicato del club amaranto:

"La città si prepara a vivere una giornata speciale. Domani, sabato 2 maggio, lo Stadio “Città di Arezzo” sarà il cuore pulsante della festa amaranto: prima la sfida di Supercoppa Serie C contro il Vicenza, poi la grande celebrazione per la promozione. Il pomeriggio si aprirà alle 17:30 con il calcio d’inizio della gara ufficiale. Al termine dell’incontro, previsto intorno alle 19:30, spazio alla cerimonia di premiazione organizzata dalla Lega, che accompagnerà la squadra sul palco per un momento simbolico e atteso da tutta la tifoseria. Conclusa la premiazione, e dopo il deflusso parziale del pubblico presente – in particolare della tifoseria ospite – lo stadio riaprirà le sue porte. Dalle 20:30, infatti, i cancelli saranno nuovamente accessibili anche ai cittadini che non hanno assistito alla partita, così da permettere a tutta la città di unirsi alla festa. Da quel momento in poi, l’impianto si trasformerà in un grande spazio celebrativo: DJ set, musica e intrattenimento, accompagneranno la serata, in un clima di condivisione e orgoglio sportivo. Tutte le attività si svolgeranno esclusivamente all’interno dello stadio, in un contesto controllato e presidiato. L’accesso serale, con ingresso libero, sarà regolato secondo le disposizioni di sicurezza vigenti, con la presenza di steward e personale dedicato alla gestione dei flussi. La S.S. Arezzo invita tifosi, famiglie e cittadini a partecipare con entusiasmo e responsabilità a una giornata che celebra non solo un risultato sportivo, ma un percorso costruito insieme, passo dopo passo, stagione dopo stagione".