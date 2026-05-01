Barletta, il tecnico Paci sul futuro: "Nei prossimi giorni dovrò parlare con la società"
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Massimo Paci, tecnico del Barletta, squadra che ha da poco vinto il suo girone in Serie D conquistando la promozione in C, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa ad Antenna Sud. Queste le sue parole, riprese da TuttoCalcioPuglia: "Spero che questo sia solo l'inizio di un lungo percorso, a Barletta sto bene e c'è una buona squadra. Nei prossimi giorni dovrò sedermi con la società, credo che a fine campionato si parlerà del futuro. La Serie CC è un campionato difficile, bisognerà vedere i programmi societari e gli obiettivi. Come squadra faremo il massimo per raggiungere ciò che ci verrà richiesto dal presidente e dalla società
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