Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio dimezzato

Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio dimezzatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 11:54Serie A
Giacomo Iacobellis

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora incerto. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale la sua carriera resta a un bivio netto: da una parte c'è il rinnovo di contratto con la Roma, casa sua, e dall'altra c'è l'idea di guardarsi intorno, trovando un progetto che lo metta al centro per garantirgli un ruolo da protagonista tanto a livello tecnico quanto economico.

I contatti tra l'entourage di Pellegrini e la Roma sono partiti circa un mese fa, il club ha fatto sapere che vuole abbassare i costi e il calciatore per rinnovare dovrebbe dunque accettare di abbassarsi lo stipendio dagli attuali 6 milioni di euro netti a circa 3 milioni. Mister Gasperini vuole tenerlo, Pellegrini così come Dybala: lo considera un calciatore utile, intelligente e di qualità, e proprio la stima dell'allenatore potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della permanenza del classe 1996 a Roma.

Le due parti interessate stanno riflettendo e - conclude il quotidiano - si aggiorneranno alla fine del campionato per prendere di comune accordo una decisione definitiva sul contratto in scadenza il 30 giugno. In questa stagione Pellegrini ha finora collezionato 33 presenze con 7 reti e 4 assist tra le fila dei capitolini, per un totale di 1989 minuti giocati.

Articoli correlati
Roma in preda al caos: da Dybala a Pellegrini, addii possibili. Mistero sul ritiro... Roma in preda al caos: da Dybala a Pellegrini, addii possibili. Mistero sul ritiro estivo
"Con Spalletti grande rapporto". Pellegrini strizza l'occhio alla Juve: il 10 e l'avventura... "Con Spalletti grande rapporto". Pellegrini strizza l'occhio alla Juve: il 10 e l'avventura in Nazionale
Pellegrini: "Sarei felice con la Roma fra le prime quattro. Il mio futuro? Solo a... Pellegrini: "Sarei felice con la Roma fra le prime quattro. Il mio futuro? Solo a fine stagione"
Altre notizie Serie A
Roma, nelle prossime ore incontro fra Gasperini e Ryan Friedkin per pianificare il... Roma, nelle prossime ore incontro fra Gasperini e Ryan Friedkin per pianificare il futuro
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 35ª giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 35ª giornata di campionato
Bologna, buone notizie per Italiano: Rowe in gruppo a 2 giorni dal Cagliari, Skorupski... Bologna, buone notizie per Italiano: Rowe in gruppo a 2 giorni dal Cagliari, Skorupski a parte
Yildiz: "Felicissimo di essere alla Juve, la 10 una grande responsabilità. Spalletti... Yildiz: "Felicissimo di essere alla Juve, la 10 una grande responsabilità. Spalletti fantastico"
Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio... Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio dimezzato
Santacroce: "Como-Napoli gara interessante. I partenopei dovranno stare molto attenti"... Santacroce: "Como-Napoli gara interessante. I partenopei dovranno stare molto attenti"
Boto: "Scamacca alla Roma era troppo più forte. Vidi Juve-Inter Primavera, zero prospettive"... Boto: "Scamacca alla Roma era troppo più forte. Vidi Juve-Inter Primavera, zero prospettive"
Orsi e il ct della Nazionale italiana: "Prenderei un allenatore giovane come Grosso... Orsi e il ct della Nazionale italiana: "Prenderei un allenatore giovane come Grosso o Italiano"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Yildiz: "Felicissimo di essere alla Juve, la 10 una grande responsabilità. Spalletti fantastico"
Immagine top news n.2 Tare e il futuro di Modric: "Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan"
Immagine top news n.3 Gervasoni sentito per quattro ore dal pm: "Inter-Roma? Nessuna manipolazione audio"
Immagine top news n.4 Elezioni FIGC, Malagò sempre più in vantaggio su Abete. Simonelli: "Basta parlare di commissario"
Immagine top news n.5 Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l'attacco: spunta Gabriel Jesus dell'Arsenal
Immagine top news n.7 Malagò: "Ringrazio AIC e AIAC. Entro prossima settimana scioglierò riserve su candidatura"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.2 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 35ª giornata di campionato
Immagine news Serie A n.2 Bologna, buone notizie per Italiano: Rowe in gruppo a 2 giorni dal Cagliari, Skorupski a parte
Immagine news Serie A n.3 Yildiz: "Felicissimo di essere alla Juve, la 10 una grande responsabilità. Spalletti fantastico"
Immagine news Serie A n.4 Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio dimezzato
Immagine news Serie A n.5 Santacroce: "Como-Napoli gara interessante. I partenopei dovranno stare molto attenti"
Immagine news Serie A n.6 Boto: "Scamacca alla Roma era troppo più forte. Vidi Juve-Inter Primavera, zero prospettive"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 I tifosi della Samp rispondono a Tey: "Tre anni aberranti, meritiamo un'altra proprietà"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, anche col Venezia continua la protesta dei tifosi: il comunicato della Curva Ferrovia
Immagine news Serie B n.4 Venezia, è qui la festa? Vincere con lo Spezia per conquistare la promozione in Serie A
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Joseph Tey rilancia: "La nostra ambizione non si limita alla Serie A"
Immagine news Serie B n.6 Solo tre club sicuri di essere nella Serie B 26/27. E nessuno di loro ci gioca adesso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Fischnaller: "Per vincere i playoff serve un'impresa, ci proveremo fino in fondo"
Immagine news Serie C n.2 Ostiamare in C, il Sindaco di Roma: "Grazie a De Rossi, ci ha messo cuore e anima"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo si prepara ad un'altra serata di festa: prima la Supercoppa, poi i festeggiamenti per la B
Immagine news Serie C n.4 Barletta, il tecnico Paci sul futuro: "Nei prossimi giorni dovrò parlare con la società"
Immagine news Serie C n.5 Pulcinelli torna nel calcio? L'ex patron dell'Ascoli avvistato a Brindisi
Immagine news Serie C n.6 Il miglior undici del ritorno nel girone C: Lescano esalta Salerno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
Immagine news Calcio femminile n.3 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.4 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!