Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio dimezzato

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora incerto. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale la sua carriera resta a un bivio netto: da una parte c'è il rinnovo di contratto con la Roma, casa sua, e dall'altra c'è l'idea di guardarsi intorno, trovando un progetto che lo metta al centro per garantirgli un ruolo da protagonista tanto a livello tecnico quanto economico.

I contatti tra l'entourage di Pellegrini e la Roma sono partiti circa un mese fa, il club ha fatto sapere che vuole abbassare i costi e il calciatore per rinnovare dovrebbe dunque accettare di abbassarsi lo stipendio dagli attuali 6 milioni di euro netti a circa 3 milioni. Mister Gasperini vuole tenerlo, Pellegrini così come Dybala: lo considera un calciatore utile, intelligente e di qualità, e proprio la stima dell'allenatore potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della permanenza del classe 1996 a Roma.

Le due parti interessate stanno riflettendo e - conclude il quotidiano - si aggiorneranno alla fine del campionato per prendere di comune accordo una decisione definitiva sul contratto in scadenza il 30 giugno. In questa stagione Pellegrini ha finora collezionato 33 presenze con 7 reti e 4 assist tra le fila dei capitolini, per un totale di 1989 minuti giocati.