Santacroce: "Como-Napoli gara interessante. I partenopei dovranno stare molto attenti"

Fabiano Santacroce, intervistato dai microfoni di Radio Marte, ha parlato del prossimo match fra Como e Napoli: "Como-Napoli sarà una gara interessante - riporta TuttoNapoli.net -. I ragazzi di Conte dovranno disputare una partita molto attenta perché è difficile. Il Como è una gran bella squadra, ma è giovane e commette ancora diversi errori nella sua proposta di gioco. Il Napoli dovrà essere bravo a sfruttarli, disputando una gara piena di solidità. Può mettere in difficoltà i lariani con giocatori forti nei duelli, tipo Alisson. Il Como è solido dal punto di vista difensivo, ma commette ancora errori individuali legati soprattutto all’inesperienza.

Olivera da centrale di destra non mi entusiasma, né mi piace vedere giocatori fuori ruolo. Evidentemente Conte lo sta valutando in quella posizione. Beukema bocciato? Io lo rimanderei. Per lui è stata un’annata difficile, sin dall’inizio è cambiato l’assetto difensivo. Nel ruolo di centrale di destra, in una difesa a tre, fa più fatica e per questo gli vengono preferiti altri. Non parlerei di bocciatura: ha ancora margini di crescita e sono convinto che il prossimo anno possa fare una grande stagione.

Nel Como ci sono tanti calciatori interessanti, è una squadra con diversi elementi di livello alto, ma sinceramente, con il Napoli al completo, mi risulta difficile pensare a un giocatore del Como titolare nel sistema di Conte. Faccio eccezione per Nico Paz, che è un talento cristallino".