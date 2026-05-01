Yildiz: "Felicissimo di essere alla Juve, la 10 una grande responsabilità. Spalletti fantastico"

Lunga intervista rilasciata alla CBS per Kenan Yildiz. L'attaccante della Juventus ha toccato diversi temi fra cui quello legato a Luciano Spalletti: "E' semplicemente fantastico. In ogni allenamento dà il 100%: viene nel nostro spogliatoio, è sempre vicino al campo e ama scherzare con noi giocatori. Non è soltanto un allenatore, ma anche una bella persona con cui ti senti a tuo agio. E penso che questo ci dia forza per andare in campo e restituirgli qualcosa di positivo.

Il rinnovo con la Juve? Sono davvero felice di essere qui. Sono felicissimo dei miei compagni. E sono sicurissimo che in futuro torneremo a vincere. La maglia numero 10? Quando giochi a calcio, sai che il numero più bello in campo è sempre il 10. Ricevere quel numero così presto alla Juventus è tipo 'Wow'. Quando ho ricevuto il messaggio ero davvero felice. Ovviamente é una grande responsabilità, ma finora penso di averla gestita bene.

McKennie? Sta facendo davvero cose importanti. E' un bravissimo giocatore e con mister Spalletti si sta esprimendo al meglio. E' uno dei migliori calciatori di questa Serie A, corre molto, sa fare cose importanti sia in fase offensiva che difensiva, quindi non posso che parlarne bene. E anche fuori dal campo lo apprezzo molto, non avevo mai conosciuto mai una persona che si facesse volere così bene dai compagni. Quale può essere la sua migliore posizione in campo? Per me ha bisogno di grande libertà: preferibilmente partendo da destra, correndo avanti e indietro, ma non la possibilità di tagliare anche centralmente. L'importante è lasciarlo libero".