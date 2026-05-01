Boto: "Scamacca alla Roma era troppo più forte. Vidi Juve-Inter Primavera, zero prospettive"

José Boto, direttore sportivo del Flamengo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport parlando anche del nostro massimo campionato e del lavoro dei club italiani coi giovani talenti. Queste le sue dichiarazioni: "Non importa vincere nelle giovanili. Ed è il problema in Italia: mi ricordo Scamacca quando era alla Roma, era molto più forte dei suoi coetanei. Devi creare difficoltà per arrivare ad alto livello. È inutile che uno sia troppo migliore degli altri perché non cresce. Quello è stato uno dei nostri segreti, imporre sfide ai giovani più bravi".

Boto ha poi proseguito: "L'ambiente è fondamentale. Anni fa la Juventus mi invitò a una partita in Primavera contro l’Inter: c’erano giocatori maturi, ma non di prospettiva. Se sei ossessionato dal risultato tendi a far giocare i primi. È una questione di fiducia, in Italia avete perso il genio perché preferite il fisico. 25 anni fa in Portogallo noi non producevamo talento, ora siamo una macchina".

Infine, una battuta sull'allenatore italiano Roberto De Zerbi, che lo stesso dirigente portoghese portò allo Shakhtar: "Un genio tatticamente. Non ho mai visto nessuno convincere i suoi giocatori così rapidamente. Però ci sono sempre due facce e l’altra forse non è così buona per la sua carriera. Personalmente posso dire solo cose buone".