Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 35ª giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 35ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bernasconi
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Joao Mario, Dallinga, Cambiaghi.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Borrelli, Idrissi, Felici, Mazzitelli, Mendy, Pavoletti.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Moumbagna
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Fortini, Kean, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Norton-Cuffy, Ekuban.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Mosquera, Oyegoke, Serdar, Orban, Niasse, Bella-Kotchap.
Squalificati: Valentini.
INTER
Indisponibili: Calhanoglu, Luis Henrique.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Furlanetto, Provedel.
Squalificati: Cancellieri.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Fofana, Berisha, Sottil.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Modric.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Neres, Lukaku, Vergara.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Frigan.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Denoon, Marin, Tramoni.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini.
Squalificati: El Aynaoui
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca, Bakola.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Adams, Anjorin, Ismajli, Pedersen, Sazonov, Zapata.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Piotrowski, Davis, Bertola, Zemura, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
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