I tifosi della Samp rispondono a Tey: "Tre anni aberranti, meritiamo un'altra proprietà"
Dopo la lunga lettera indirizzata ai tifosi della Sampdoria da parte del proprietario dei blucerchiati Joseph Tey, è arrivata la risposta dei tifosi della Samp. Di seguito il comunicato:
"IN MERITO ALLE ODIERNE DICHIARAZIONI DI JOSEPH TEY, LA FEDERAZIONE DEI CLUB BLUCERCHIATI PRECISA QUANTO SEGUE:
- ricordiamo a Joseph Tey che sta investendo in Sampdoria da circa tre anni, e da due in solitaria, con risultati aberranti grazie soprattutto ai suoi vari collaboratori di fiducia.
- il suo impegno nel continuare ad investire nei risultati sportivi appare, dopo questi tre anni, più una minaccia che una promessa.
- per vostra scelta il settore femminile è stato azzerato; la primavera maschile naviga a metà classifica in serie B, alcune leve annullate: è questa la sua benevolenza nei loro confronti?
- con una costanza disarmante vengono additati allenatori, direttori sportivi, addirittura presidenti, come responsabili, a turno, dei recenti errori. L’unica costante è lei, e il suo fidato collaboratore Walker: non si pone qualche domanda in tal senso?
Con questi presupposti, non esiste comunicato o cambio di rotta che possa riabilitarla agli occhi dei Sampdoriani. E non pensi che ci sia irriconoscenza nelle nostre parole: siete stati accolti come salvatori, portati sugli scudi anche quando i risultati tardavano ad arrivare. Ma trascorsi tre anni in questo fango, abbiamo la consapevolezza che nella sua gestione ci sono delle incapacità strutturali, non transitorie.
OGGI TOCCHERÀ CON MANO LA PASSIONE BLUCERCHIATA, UNO STADIO PIENO AI MARGINI DELLA SERIE B: QUESTO PER ANNI È STATO L’UNICO BALUARDO DI SAMPDORIANITÀ. MERITIAMO UN’ALTRA PROPRIETÀ, MERITIAMO DAVVERO DI TORNARE AD ESSERE GRANDI, NEI FATTI, NON CON I COMUNICATI.
Federclubs"
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